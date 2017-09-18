Новый парк "Зарядье" был открыт в Москве в День города. Парк расположен в самом центре российской столицы, у стен Кремля. Для посетителей парка созданы интерактивные музеи, аттракционы и тематические центры. Парк "Зарядье" - "сочетание нестандартных архитектурных решений и актуальных достижений в области ландшафтного дизайна", - написано на сайте зарядье-парк.рф.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что всего в парке было высажено более одного миллиона однолетних и многолетних растений, 760 взрослых деревьев-крупномеров и свыше 7000 кустарников.

Как стало известно, на озеленение "Зарядья" – грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, ушло 470,5 миллионов рублей. Растения для парка закупили в Германии.

Через три дня начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин пожаловался "Комсомольской правде", что посетители вытоптали около 10 000 растений, особенно в зоне северного ландшафта. По его данным, там уничтожено 30% зеленого покрова. По утверждению Сафиуллина, люди даже выкапывали растения и выносили в сумках.

Но руководитель пресс-службы парка Карина Горобец опровергла эту информацию, - пишет газета "Ведомости". По ее словам, сотрудники не видели, чтобы посетители вырывали и выносили какие-либо растения.

Действительно, многих растений в парке нет на своих местах. Один из чиновников столичной мэрии отметил, что за руку никаких воров не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем. А ягеля, который якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке. Это растение не приживается в условиях Москвы. Сейчас все усилия сотрудников парка направлены на восстановление его ландшафта.