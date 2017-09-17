Дочь пресс-секретаря Владимира Путина удалила страницу в Instagram

Дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова удалила свою страничку в социальной сети Instagram.

Елизавета пошла на этот шаг, вероятно, после того, как 12 сентября вышла ее колонка в издании Forbes. Материал был посвящен влиянию современных технологий на традиционное образование. На следующий день после публикации медиаконсультант Оксана Силантьева на своей страничке в соцсети Facebook заявила, что текст Елизаветы Песковой является компиляцией из других статей.

Издание сначала удалило статью, а затем вернуло ее на сайт, добавив огромное количество ссылок на первоисточники.