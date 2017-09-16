Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников
16 сентября 2017, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Дана Борисова пристрастилась к наркотикам по вине своих любовников. Такое признание сделала сама телеведущая.
В эфире программы «Секрет на миллион» Борисова рассказала, что стала принимать запрещенные вещества, чтобы снять душевную боль, причиняемую ей мужчинами. Они, по словам Борисовой, взрастили в женщине комплексы, убедив ее в том, что она некрасивая. Ведущая заверила, что в настоящее время ей удалось избавиться от этих комплексов.
О том, что Дана Борисова является наркоманкой, стало известно в апреле текущего года. Сейчас она проходит курс лечения в клинике в Таиланде.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что ведущая дала обещание вернуться на телевидение.