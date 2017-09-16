//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников

16 сентября 2017, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников
фото: globallookpress.com

Дана Борисова пристрастилась к наркотикам по вине своих любовников. Такое признание сделала сама телеведущая.

В эфире программы «Секрет на миллион» Борисова рассказала, что стала принимать запрещенные вещества, чтобы снять душевную боль, причиняемую ей мужчинами. Они, по словам Борисовой, взрастили в женщине комплексы, убедив ее в том, что она некрасивая. Ведущая заверила, что в настоящее время ей удалось избавиться от этих комплексов.

О том, что Дана Борисова является наркоманкой, стало известно в апреле текущего года. Сейчас она проходит курс лечения в клинике в Таиланде.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что ведущая дала обещание вернуться на телевидение.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

США отказались снять санкции с России после выполнения минских соглашений

США отказались снять санкции с России после выполнения минских соглашений

Ранее о возможности снятия санкций высказалась Ангела Меркель. Канцлер Германии отметила, что России не стоит рассчитывать на отмену ограничительных мер после введения в Донбасс миротворцев ООН.

//В мире

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в микроблоге Twitter сообщение, в котором поздравил ВВС США с юбилеем. Однако ошибочка вышла: 70-летие ВВС отмечается только через два дня.

//В мире

Сторонники Саакашвили сообщили о его планах прорваться в Раду

Сторонники Саакашвили сообщили о его планах прорваться в Раду

Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили неделю назад смог пересечь государственную границу. Вернувшись в страну, бывший губернатор Одесской области посетил несколько украинских городов.

//Происшествия

Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота Су-27 об опасности

Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота Су-27 об опасности

Погибшего американского пилота Су-27 Эрика Шульца предупреждали об опасности, заявил заслуженный летчик-испытатель России, герой РФ, почетный президент авиасалона "МАКС" Магомед Тоблоев.

//Криминал

Английская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в метро

Английская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в метро

Сконтленд-Ярд рапортует о задержании основного подозреваемого в организации теракта в метро Лондона. Ранее «Аргументы недели» сообщали о взрыве бомбы в метрополитене, которая была начинена гвоздями.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

Ранее в ряде СМИ прошла информация о крушении в штате Невада (США) самолета российского производства Су-27. Американская сторона первоначально отказалась комментироватьЧП, но позже комментарий последовал.

//Шоу-бизнес

Наставники шестого «Голоса» не узнали Гагарину и Басту (ВИДЕО)

Наставники шестого «Голоса» не узнали Гагарину и Басту (ВИДЕО)

Ранее «Аргументы недели» писали, что Иосиф Кобзон не разрешил своей внучке участвовать в кастинге нового сезона «Голоса». Народный артист СССР сравнил данное телевизионное шоу с клоунадой и пародией.

//Новости ADWILE

sent

//Шоу-бизнес

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Comedy Club». Среди звездных гостей юмористического проекта оказалась Ольга Бузова — телеведущая не первый раз приходит в «Камеди», становясь объектом шуток со стороны ведущих.

//Общество

Нагиев обмолвился о своем уходе с Первого канала

Нагиев обмолвился о своем уходе с Первого канала

В одном из последних выпусков «Голоса» ведущий шоу заявил, что после завершения проекта уйдет в «декрет по уходу за собой». По словам Нагиева, ему понадобился отпуск, так как программа отнимает много сил.

//Новости партнеров

//Общество

Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников

Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников

Дана Борисова рассказала, что стала принимать наркотики, чтобы снять душевную боль, причиняемую ей мужчинами. Они, по словам Борисовой, взрастили в женщине комплексы, убедив ее в том, что она некрасивая.

//Наука

Ученые нашли в космосе лекарство от старости

Ученые нашли в космосе лекарство от старости

Человек, оказавшийся рядом с черной дырой, перестает стареть. Такое предположение ученые сделали на основании того, что вокруг данного объекта происходит искривление времени и пространства.

//В мире

Украинский генпрокурор пообещал оставить Саакашвили на свободе

Украинский генпрокурор пообещал оставить Саакашвили на свободе

Напомним, Михаил Саакашвили смог пересечь польско-украинскую границу в минувшее воскресенье. Политику удалось вернуться в страну благодаря тому, что его сторонники прорвали оцепление, выставленное силовиками.

//Политика

В Госдуме рассказали о роли США в появлении у Ирана «отца всех бомб»

В Госдуме рассказали о роли США в появлении у Ирана «отца всех бомб»

О том, что у Ирана появилась сверхмощная неядерная бомба, «Аргументы недели» сообщили ранее в субботу. В Тегеране заявили, что боеприпас по своим характеристикам сопоставим с американской «матерью всех бомб».

//Происшествия

Водитель иномарки устроил гонки по Кутузовскому проспекту на глазах у полиции

Водитель иномарки устроил гонки по Кутузовскому проспекту на глазах у полиции

Ролик был размещен в соцсети Instagram. На опубликованных кадрах можно увидеть, как молодой человек, находившийся за рулем иномарки, поравнялся с машиной полиции, после чего резко разогнался.

//Метеоновости

Климатологи призвали готовиться к самой холодной зиме за последнее столетие

Климатологи призвали готовиться к самой холодной зиме за последнее столетие

В ходе своих исследований зарубежные специалисты пришли к выводу, что на Земле наступил новый климатический цикл. Этот период времени будет сопровождаться снижением активности Солнца и похолоданием.

//Культура

Сообщения об ухудшении состояния Табакова прокомментировали в его театре

Сообщения об ухудшении состояния Табакова прокомментировали в его театре

Ранее в субботу в СМИ появились сообщения о том, что Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, артисту был сделан укол обезболивающего.

//Экономика

Греф прокомментировал заявления о скором крахе криптовалют

Греф прокомментировал заявления о скором крахе криптовалют

Ранее идею внедрения нового вида денег раскритиковал руководитель американского банка JP Morgan Chase. Джейми Даймон назвал криптовалюты мошенничеством, популярность которого в скором времени пройдет.

//В мире

Порошенко пожелал ввода миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР

Порошенко пожелал ввода миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР

Президент Украины написал в Facebook, что миротворцы должны войти в «оккупированную» часть Донбасса. Кроме того, Петр Порошенко счел необходимым присутствие контингента ООН на границе Украины и РФ.

//Криминал

В Карачаево-Черкессии неадекватный отец не пожалел своих детей

В Карачаево-Черкессии неадекватный отец не пожалел своих детей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту убийства отцом двух своих детей – 13-летнего сына и 8-летней дочери. Трагедия произошла в частном домовладении в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района.

//Происшествия

Дайвер-рекордсмен погиб в древней подводной пещере в Сочи

Дайвер-рекордсмен погиб в древней подводной пещере в Сочи

Председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова долгое время не могли найти в Хостинском районе Сочи, где он пропал во время обследования одного из участков Воронцовских пещер.

//Общество

Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса

Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса

Вредоносная программа получила название BlueBorne. Она проникает в операционные системы через Bluetooth. Главная опасность нового вируса состоит в том, что он способен действовать незаметно для пользователя.

//Происшествия

Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском

Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском

Причиной падения военно-учебного самолета Як-130 вблизи аэродрома Борисоглебск мог стать отказ двигателя. Полностью картина происшествия будет восстановлена после расследования.

//Происшествия

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

На территории Воронежской области сегодня разбился военный самолет Як-130. Детали инцидента сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета.

//Политика

Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе

Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе

В настоящее время инициатива о вводе в зону конфликта на востоке Украины миротворцев ООН активно обсуждается политиками. Накануне «Аргументы недели» писали, что это предложение раскритиковали власти ЛНР.

//Общество

Украденные из «Зарядья» растения продают в интернете

Украденные из «Зарядья» растения продают в интернете

Пользователи сети обнаружили, что на популярной интернет-доске объявлений есть предложения по саженцам из недавно открытого парка. Объявление уже заблокировано модератором сайта, но есть скрин страницы.

//В мире

МИД Украины назвал темы переговоров Порошенко и Трампа в Нью-Йорке

МИД Украины назвал темы переговоров Порошенко и Трампа в Нью-Йорке

В МИД Украины рассказали, какие темы будут подняты в ходе предстоящей встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. Переговоры лидеров двух государств намечены на 21 сентября. Встреча состоится в Нью-Йорке.

//Непознанное

Где расположена основная база инопланетян на Земле

Где расположена основная база инопланетян на Земле

Четвёртый по численности населения город США в 2017 году стал наиболее посещаемым НЛО. Уфологи заявили, что в Хьюстоне за полгода зафиксированы свыше 100 случаев прибытия кораблей пришельцев.

//Наука

Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Американские планетологи с помощью индийского аппарата «Чандраян» смогли составить первую подробную карту залежей воды на спутнике Земли. Ученые выяснили, что на Луне могут формироваться молекулы воды.

//Политика

В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, сообщил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, назвав ее "отцом всех бомб" по аналогии со сверхмощной неядерной бомбой США.

//Политика

Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

Бюсты и картины с изображением лидера Третьего рейха строители обнаружили при ремонтных работах в подвале здания австрийского парламента в самом центре Вены, но это не умаляет уровня скандала.

//Криминал

В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В Казахстане, в реке Жайык в городе Атырау, нашли тело 53-летнего мужчины со связанными руками и ногами. Мужчина въехал в Казахстан на автомобиле 10 сентября 2017 года со стороны Астраханской области.

//Происшествия

Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

В известной песне Владимира Высоцкого капитан-пограничник решил нарезать цветов на нейтральной полосе, мотивируя это тем, что полоса – «ничейная». Также поступил и белорусский грибник, который срезал гриб.

//Общество

Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта России Павел Колобков принял участие во всероссийском забеге «Кросс нации». Чиновник вышел на дистанцию с центрального старта в московском парке «Тушинский» и пробежал 1000 метров.

//Политика

США отказались снять санкции с России после выполнения минских соглашений

США отказались снять санкции с России после выполнения минских соглашений

Ранее о возможности снятия санкций высказалась Ангела Меркель. Канцлер Германии отметила, что России не стоит рассчитывать на отмену ограничительных мер после введения в Донбасс миротворцев ООН.

//В мире

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в микроблоге Twitter сообщение, в котором поздравил ВВС США с юбилеем. Однако ошибочка вышла: 70-летие ВВС отмечается только через два дня.

//В мире

Сторонники Саакашвили сообщили о его планах прорваться в Раду

Сторонники Саакашвили сообщили о его планах прорваться в Раду

Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили неделю назад смог пересечь государственную границу. Вернувшись в страну, бывший губернатор Одесской области посетил несколько украинских городов.

//Происшествия

Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота Су-27 об опасности

Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота Су-27 об опасности

Погибшего американского пилота Су-27 Эрика Шульца предупреждали об опасности, заявил заслуженный летчик-испытатель России, герой РФ, почетный президент авиасалона "МАКС" Магомед Тоблоев.

//Криминал

Английская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в метро

Английская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в метро

Сконтленд-Ярд рапортует о задержании основного подозреваемого в организации теракта в метро Лондона. Ранее «Аргументы недели» сообщали о взрыве бомбы в метрополитене, которая была начинена гвоздями.

//Происшествия

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

В США рассказали о катастрофе СУ-27 в Неваде

Ранее в ряде СМИ прошла информация о крушении в штате Невада (США) самолета российского производства Су-27. Американская сторона первоначально отказалась комментироватьЧП, но позже комментарий последовал.

//Шоу-бизнес

Наставники шестого «Голоса» не узнали Гагарину и Басту (ВИДЕО)

Наставники шестого «Голоса» не узнали Гагарину и Басту (ВИДЕО)

Ранее «Аргументы недели» писали, что Иосиф Кобзон не разрешил своей внучке участвовать в кастинге нового сезона «Голоса». Народный артист СССР сравнил данное телевизионное шоу с клоунадой и пародией.

//Шоу-бизнес

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Comedy Club». Среди звездных гостей юмористического проекта оказалась Ольга Бузова — телеведущая не первый раз приходит в «Камеди», становясь объектом шуток со стороны ведущих.

//Общество

Нагиев обмолвился о своем уходе с Первого канала

Нагиев обмолвился о своем уходе с Первого канала

В одном из последних выпусков «Голоса» ведущий шоу заявил, что после завершения проекта уйдет в «декрет по уходу за собой». По словам Нагиева, ему понадобился отпуск, так как программа отнимает много сил.

//Общество

Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников

Дана Борисова обвинила в своей наркозависимости бывших любовников

Дана Борисова рассказала, что стала принимать наркотики, чтобы снять душевную боль, причиняемую ей мужчинами. Они, по словам Борисовой, взрастили в женщине комплексы, убедив ее в том, что она некрасивая.

//Наука

Ученые нашли в космосе лекарство от старости

Ученые нашли в космосе лекарство от старости

Человек, оказавшийся рядом с черной дырой, перестает стареть. Такое предположение ученые сделали на основании того, что вокруг данного объекта происходит искривление времени и пространства.

//В мире

Украинский генпрокурор пообещал оставить Саакашвили на свободе

Украинский генпрокурор пообещал оставить Саакашвили на свободе

Напомним, Михаил Саакашвили смог пересечь польско-украинскую границу в минувшее воскресенье. Политику удалось вернуться в страну благодаря тому, что его сторонники прорвали оцепление, выставленное силовиками.

//Политика

В Госдуме рассказали о роли США в появлении у Ирана «отца всех бомб»

В Госдуме рассказали о роли США в появлении у Ирана «отца всех бомб»

О том, что у Ирана появилась сверхмощная неядерная бомба, «Аргументы недели» сообщили ранее в субботу. В Тегеране заявили, что боеприпас по своим характеристикам сопоставим с американской «матерью всех бомб».

//Происшествия

Водитель иномарки устроил гонки по Кутузовскому проспекту на глазах у полиции

Водитель иномарки устроил гонки по Кутузовскому проспекту на глазах у полиции

Ролик был размещен в соцсети Instagram. На опубликованных кадрах можно увидеть, как молодой человек, находившийся за рулем иномарки, поравнялся с машиной полиции, после чего резко разогнался.

//Метеоновости

Климатологи призвали готовиться к самой холодной зиме за последнее столетие

Климатологи призвали готовиться к самой холодной зиме за последнее столетие

В ходе своих исследований зарубежные специалисты пришли к выводу, что на Земле наступил новый климатический цикл. Этот период времени будет сопровождаться снижением активности Солнца и похолоданием.

//Культура

Сообщения об ухудшении состояния Табакова прокомментировали в его театре

Сообщения об ухудшении состояния Табакова прокомментировали в его театре

Ранее в субботу в СМИ появились сообщения о том, что Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, артисту был сделан укол обезболивающего.

//Экономика

Греф прокомментировал заявления о скором крахе криптовалют

Греф прокомментировал заявления о скором крахе криптовалют

Ранее идею внедрения нового вида денег раскритиковал руководитель американского банка JP Morgan Chase. Джейми Даймон назвал криптовалюты мошенничеством, популярность которого в скором времени пройдет.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Порошенко пожелал ввода миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР

Порошенко пожелал ввода миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР

Президент Украины написал в Facebook, что миротворцы должны войти в «оккупированную» часть Донбасса. Кроме того, Петр Порошенко счел необходимым присутствие контингента ООН на границе Украины и РФ.

//Криминал

В Карачаево-Черкессии неадекватный отец не пожалел своих детей

В Карачаево-Черкессии неадекватный отец не пожалел своих детей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту убийства отцом двух своих детей – 13-летнего сына и 8-летней дочери. Трагедия произошла в частном домовладении в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района.

//Происшествия

Дайвер-рекордсмен погиб в древней подводной пещере в Сочи

Дайвер-рекордсмен погиб в древней подводной пещере в Сочи

Председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова долгое время не могли найти в Хостинском районе Сочи, где он пропал во время обследования одного из участков Воронцовских пещер.

//Общество

Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса

Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса

Вредоносная программа получила название BlueBorne. Она проникает в операционные системы через Bluetooth. Главная опасность нового вируса состоит в том, что он способен действовать незаметно для пользователя.

//Происшествия

Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском

Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском

Причиной падения военно-учебного самолета Як-130 вблизи аэродрома Борисоглебск мог стать отказ двигателя. Полностью картина происшествия будет восстановлена после расследования.

//Происшествия

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

На территории Воронежской области сегодня разбился военный самолет Як-130. Детали инцидента сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета.

//Политика

Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе

Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе

В настоящее время инициатива о вводе в зону конфликта на востоке Украины миротворцев ООН активно обсуждается политиками. Накануне «Аргументы недели» писали, что это предложение раскритиковали власти ЛНР.

//Общество

Украденные из «Зарядья» растения продают в интернете

Украденные из «Зарядья» растения продают в интернете

Пользователи сети обнаружили, что на популярной интернет-доске объявлений есть предложения по саженцам из недавно открытого парка. Объявление уже заблокировано модератором сайта, но есть скрин страницы.

//В мире

МИД Украины назвал темы переговоров Порошенко и Трампа в Нью-Йорке

МИД Украины назвал темы переговоров Порошенко и Трампа в Нью-Йорке

В МИД Украины рассказали, какие темы будут подняты в ходе предстоящей встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. Переговоры лидеров двух государств намечены на 21 сентября. Встреча состоится в Нью-Йорке.

//Непознанное

Где расположена основная база инопланетян на Земле

Где расположена основная база инопланетян на Земле

Четвёртый по численности населения город США в 2017 году стал наиболее посещаемым НЛО. Уфологи заявили, что в Хьюстоне за полгода зафиксированы свыше 100 случаев прибытия кораблей пришельцев.

//Наука

Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Американские планетологи с помощью индийского аппарата «Чандраян» смогли составить первую подробную карту залежей воды на спутнике Земли. Ученые выяснили, что на Луне могут формироваться молекулы воды.

//Политика

В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, сообщил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, назвав ее "отцом всех бомб" по аналогии со сверхмощной неядерной бомбой США.

//Политика

Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

Бюсты и картины с изображением лидера Третьего рейха строители обнаружили при ремонтных работах в подвале здания австрийского парламента в самом центре Вены, но это не умаляет уровня скандала.

//Криминал

В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В Казахстане, в реке Жайык в городе Атырау, нашли тело 53-летнего мужчины со связанными руками и ногами. Мужчина въехал в Казахстан на автомобиле 10 сентября 2017 года со стороны Астраханской области.

//Происшествия

Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

В известной песне Владимира Высоцкого капитан-пограничник решил нарезать цветов на нейтральной полосе, мотивируя это тем, что полоса – «ничейная». Также поступил и белорусский грибник, который срезал гриб.

//Общество

Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта России Павел Колобков принял участие во всероссийском забеге «Кросс нации». Чиновник вышел на дистанцию с центрального старта в московском парке «Тушинский» и пробежал 1000 метров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры