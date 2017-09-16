Нагиев обмолвился о своем уходе с Первого канала

Дмитрий Нагиев пошутил на тему своего ухода с Первого канала.

В одном из последних выпусков «Голоса» в перерыве между слепыми прослушиваниями ведущий шоу заявил, что после завершения проекта уйдет в «декрет по уходу за собой». По словам Нагиева, ему понадобился длительный отпуск, так как программа отнимает слишком много душевных сил.

После этого заявления в интернете появилась информация, что Дмитрий Нагиев покидает Первый канал. Ее принялись распространять телезрители, не понявшие шутку ведущего.

Напомним, ранее с Первого канала ушли сразу несколько ведущих популярных программ. Среди них Андрей Малахов, Тимур Кизяков и Александр Олешко.