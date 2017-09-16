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Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса

16 сентября 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса
фото: pixabay.com

Специалисты в сфере компьютерной безопасности заявили о появлении нового вируса, который способен взломать смартфон за 10 секунд.

Вредоносная программа получила название BlueBorne. Она проникает в операционные системы гаджетов через Bluetooth. Главная опасность нового вируса состоит в том, что он способен действовать незаметно для пользователя устройства.

Эксперты не исключают, что BlueBorne может нанести такой же вред, что и WannaCry. Напомним, распространившийся в мае вирус-вымогатель заразил 300 тысяч компьютеров по всему миру. Сумма ущерба, причиненного вредоносным программным обеспечением, была оценена в один миллиард долларов.

 

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В Карачаево-Черкессии неадекватный отец не пожалел своих детей

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Дайвер-рекордсмен погиб в древней подводной пещере в Сочи

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Названа возможная причина падения Як-130 под Борисоглебском

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Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

На территории Воронежской области сегодня разбился военный самолет Як-130. Детали инцидента сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета.

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Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе

В настоящее время инициатива о вводе в зону конфликта на востоке Украины миротворцев ООН активно обсуждается политиками. Накануне «Аргументы недели» писали, что это предложение раскритиковали власти ЛНР.

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МИД Украины назвал темы переговоров Порошенко и Трампа в Нью-Йорке

В МИД Украины рассказали, какие темы будут подняты в ходе предстоящей встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. Переговоры лидеров двух государств намечены на 21 сентября. Встреча состоится в Нью-Йорке.

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Где расположена основная база инопланетян на Земле

Четвёртый по численности населения город США в 2017 году стал наиболее посещаемым НЛО. Уфологи заявили, что в Хьюстоне за полгода зафиксированы свыше 100 случаев прибытия кораблей пришельцев.

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Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Американские планетологи с помощью индийского аппарата «Чандраян» смогли составить первую подробную карту залежей воды на спутнике Земли. Ученые выяснили, что на Луне могут формироваться молекулы воды.

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В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

В Иране заявили о наличии сверхмощной неядерной бомбы

Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, сообщил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, назвав ее "отцом всех бомб" по аналогии со сверхмощной неядерной бомбой США.

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Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

Скандал: в парламенте Австрии нашли бюсты Адольфа Гитлера

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В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В реке Казахстана нашли мертвого россиянина

В Казахстане, в реке Жайык в городе Атырау, нашли тело 53-летнего мужчины со связанными руками и ногами. Мужчина въехал в Казахстан на автомобиле 10 сентября 2017 года со стороны Астраханской области.

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Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

Белорус нарушил границу Литвы из-за грибов

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Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта Колобков принял участие в «Кроссе нации»

Министр спорта России Павел Колобков принял участие во всероссийском забеге «Кросс нации». Чиновник вышел на дистанцию с центрального старта в московском парке «Тушинский» и пробежал 1000 метров.

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В Вологде на оживленной трассе нашли двухлетнего малыша

В Вологде на оживленной трассе нашли двухлетнего малыша

Каким образом двухлетний малыш оказался на обочине оживленной трассы под Вологдой – загадка. Чудом можно считать и то, что ребенок не выбежал на дорогу, что могло бы для него закончиться трагически.

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Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем

Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем

У 82-летнего Табакова вчера прямо перед выходом на сцену случился сильный приступ боли. Как раз должен был начаться спектакль «Чайка», где он играл Дорна. Табакову вызвали «скорую», начало спектакля пришлось немного отложить.

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Астрономы нашли в космосе место бессмертия

Астрономы нашли в космосе место бессмертия

В космосе есть место, где человеческий организм будет защищен от процессов старения. Об этом заявляет ряд авторитетных ученых-астрономов. «Места бессмертия» в космосе пока еще мало изучены на сегодня.

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В Москве из банковской ячейки похищена крупная сумма

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Галкин показал встречу его двойняшек с дочерью Кристины Орбакайте

Максим Галкин опять обрадовал поклонников новым семейным снимком. Он выложил в Instagram фото встречи его двойняшек с дочерью Кристины Орбакайте. На снимке Лиза и Гарри позируют вместе с их племянницей Клавдией.

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Гройсман озвучил планы правительства Украины насчет Саакашвили

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Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

Стало известно, чем была начинена бомба, взорвавшаяся в метро Лондона

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Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Несмотря на американские санкции, Северная Корея продолжает реализовывать свои права на самооборону (как она это называет). 16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности создать ядреные силы.

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