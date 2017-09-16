Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса
16 сентября 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере компьютерной безопасности заявили о появлении нового вируса, который способен взломать смартфон за 10 секунд.
Вредоносная программа получила название BlueBorne. Она проникает в операционные системы гаджетов через Bluetooth. Главная опасность нового вируса состоит в том, что он способен действовать незаметно для пользователя устройства.
Эксперты не исключают, что BlueBorne может нанести такой же вред, что и WannaCry. Напомним, распространившийся в мае вирус-вымогатель заразил 300 тысяч компьютеров по всему миру. Сумма ущерба, причиненного вредоносным программным обеспечением, была оценена в один миллиард долларов.