Владельцев смартфонов предупредили о появлении опасного Bluetooth-вируса

Специалисты в сфере компьютерной безопасности заявили о появлении нового вируса, который способен взломать смартфон за 10 секунд.

Вредоносная программа получила название BlueBorne. Она проникает в операционные системы гаджетов через Bluetooth. Главная опасность нового вируса состоит в том, что он способен действовать незаметно для пользователя устройства.

Эксперты не исключают, что BlueBorne может нанести такой же вред, что и WannaCry. Напомним, распространившийся в мае вирус-вымогатель заразил 300 тысяч компьютеров по всему миру. Сумма ущерба, причиненного вредоносным программным обеспечением, была оценена в один миллиард долларов.