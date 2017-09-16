Минобороны рассекретило новые методы борьбы с ИГ в Сирии

Против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии Министерство обороны России стало применять новые методы борьбы. Об этом сообщается на сайте ведомства 16 сентября.

На сайте российского Министерства обороны появилось сообщение о новых методах борьбы с террористами ИГИЛ в Сирии. При освобождении от боевиков крупного сирийского населенного пункта Акербат было задействовано мощное огневое поражение российских ВКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-лейтенанта Александра Лапина.

Новая тактика ВСК заключается в том, что тремя мощными ударами группировка боевиков расчленяется на группы, которые затем уничтожаются по отдельности.