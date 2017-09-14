Завершено строительство новой Морозовской больницы

Сергей Собянин осмотрел итоги строительства новой Морозовской детской клинической больницы – одной из крупнейших детских стационаров России, сообщает "Москва 24"



"Хорошая новость для маленьких москвичей и их родителей: закончено строительство новой Морозовской больницы. Это одна из самых лучших в мире многопрофильных детских клиник. Здесь можно лечить практически все болезни. Строительство закончено, идет наладка оборудования. Так что я надеюсь, в ближайшее время больница примет первых пациентов", – рассказал Собянин.



Градоначальник отдельно отметил, что в больнице откроют уникальное отделение трансплантации костного мозга.



Новая Морозовская больница строится по федеральному проекту, реализованному совместно с правительством Москвы. Финансирование шло из федерального и регионального бюджетов. Строительство началось в январе 2014 года и завершилось в начале 2017-го. Здание возведено на месте снесенных одноэтажных инфекционных корпусов 1930-х годов постройки. Здания находились в аварийном состоянии. Площадь нового здания составляет 71 тысячу квадратных метров.



Новая больница рассчитан на 500 коек. Там будут оказывать стационарную и амбулаторную помощь порядка 70–80 тысячам детей и подростков в год. Больница позволит открыть новые направления медицинской помощи по профилям экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, включая пересадку костного мозга.



В корпусе семь этажей, цоколь и технический этаж. Здание, помимо пространств для различных отделений, предусматривает подземную автостоянку на 195 машино-мест, буфет, конференц-залы на 100 и 200 мест, столовую на 100 мест, операционный блок и отделение для физиотерапии. Также для удобства пациентов и сотрудников дополнительно построены 2 новых въезда на территорию больницы с 3-го Люсиновского переулка: в подземную часть нового корпуса и к приемному отделению.



Для оснащения нового корпуса закуплены около трех тысяч единиц новейшего медицинского оборудования. В больнице установлены компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентген-диагностические и рентген-хирургические аппараты, ультразвуковые диагностические системы, а также широкий спектр другого оборудования.



Размещение пациентов предусмотрено в одноместных и двухместных палатах. В каждой есть тревожная кнопка и система видеонаблюдения за состоянием детей. Для мам предусмотрены отдельные спальные места. Для прогулок и отдыха благоустроены два внутренних дворика.



Ранее мэр призвал чиновников контролировать строительство объектов здравоохранения в городе. До 2019 года в столице планируется построить 18 поликлиник. Помимо поликлиник, планируется возвести восемь стационарных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи и шесть инженерных объектов. Всего за два года введут 39 объектов здравоохранения.



Помимо новой Морозовской больницы у города есть еще один крупный проект: международный медицинский кластер в Сколково. Предполагается, что там в клиниках, оснащенных самым современным оборудованием, будут совместно работать российские и зарубежные врачи, рассказывает портал "Москва 24"

