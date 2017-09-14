Минприроды призывает усилить в парке "Зарядье" охрану
14 сентября 2017, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
На территории парка "Зарядье" предлагается в значительной мере усилить охрану.
В четверг, 14 сентября, пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков заявил, что следует также провести разъяснительную работу с посетителями. Как уточняет ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, уничтожение растений в "Зарядье" можно квалифицировать как порчу имущества, поскольку изначально парк планировался, в частности, как территория экопросвещения.
Гудков также отметил, что вместо этого он стал настоящим "пристанищем эковандалов", вследствие чего усиление охраны – это необходимость.