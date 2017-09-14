Со дна Черного моря подняли послание к потомкам полувековой давности

Со дня Черного моря в Новороссийске подняли капсулу времени полувековой давности.

В администрации города-героя сообщили, что сооружение из бетона весом около десяти тонн, было извлечено из воды накануне. "Послание потомкам из 1967 года в 2017-й" содержит в себе обращения Героев Советского Союза, в частности, летчика Константина Коккинаки, вице-адмирала Георгия Холостякова, контр-адмирала Льва Владимирского и многих других. Письма о своем времени написали также 894 школьника и студента, которые рассказали, к чему стремится их поколение, передает РИА "Новости".

Уточняется, что все содержимое капсулы будет отправлено в музей в Новороссийске.