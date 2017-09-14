Ростовской области – 80 лет

Ростовская область была образована 13 сентября 1937 года. Любопытно, что один из самых инвестиционно привлекательных регионов страны, занимающий сегодня лидирующие позиции по темпам экономических преобразований и объемам выпуска товаров и услуг, был образован благодаря как раз политики индустриализации.

Во второй половине 30-х годов в Азово-Черноморском крае была создана мощная промышленная база, его экономикой стало невозможно руководить из одного административного центра. Тогда-то и было принято решение о разделении огромной территории, в результате чего на карте страны и появилась Ростовская область.

Сегодня по масштабам экономики донской регион входит в двенадцать крупнейших субъектов России. Ведущий сектор экономики – промышленность. И это несмотря даже на то, что в сельском хозяйстве область один из традиционных лидеров страны. Позитивная динамика валового регионального продукта (ВРП) наблюдается в области, начиная с 1999 года, (исключение было лишь однажды, в кризисном 2009 году). По оценке регионального минэкономразвития в прошлом году объем валового регионального продукта (ВРП) составил около 1,3 триллионов рублей, что на 2,8% выше, чем в 2015 году. Итоги первого полугодия 2017 года свидетельствуют о продолжении роста экономики.

А благодаря наличию природных ресурсов, выгодному экономико-географическому положению, прогрессивному инвестиционному законодательству, Ростовская область – один из самых привлекательных регионов для отечественных и зарубежных инвесторов.

- Конкурентные преимущества в пользу размещения в нашем регионе новых производств, а также развития существующих мы будем только усиливать. И никакие кризисные явления нам здесь не помешают. Все, что связано с привлечением инвестиций, – это защищенные статьи бюджета, это всегда приоритет, - определил политику регионального правительства в этом направлении губернатор Дона Василий Голубев.









Губернатор Ростовской области Василий Голубев с Дмитрием Медведевым на международном инвестиционном форуме в Сочи

В настоящее время донской инвестиционный портфель включает 661 проект с общим объемом инвестиций 797 млрд рублей. Из них 54 проекта с общим объемом инвестиций 475 млрд рублей входят в «100 Губернаторских инвестиционных проектов» и находятся на особом контроле Правительства области.

- Мы следуем лучшим традициям предыдущих поколений и постоянно трудимся над увеличением экономического потенциала области, - отмечает Губернатор. - С 2011 года в области введено в строй 47 крупных объектов. Среди них - новые энергоблоки Волгодонской АЭС и Новочеркасской станции, заводы «Вотерфолл ПРО», «Эйр Продактс» и «Сегежа-Групп», текстильное предприятие «БТК-Текстиль» и обогатительная фабрика «Садкинская», «Новошахтинский завод нефтепродуктов», «Гардиан стекло Ростов», «Завод Техно», предприятия по производству мяса птицы компаний «Евродон» и «Белая птица-Ростов», зерновой терминал «Луи Дрэйфус» и другие. В работе - ещё 54 проекта из «губернаторской сотни». Совместно с рядом компаний – отечественных и иностранных – мы приступили к созданию на Дону новых индустрий: ветроэнергетики и производства оборудования для ветроустановок.

В 2014-2015 годах Ростовской области в условиях сложившейся непростой экономической ситуации удалось достичь рекордных объемов инвестиций - 264,2 млрд рублей в 2014 году и 309,4 млрд рублей в 2015-м. Основной вклад в их формирование был выполнен крупными и средними организациями области.

В 2016 году результаты были скромнее. Объем инвестиций в основной капитал составил 297,5 млрд рублей. Но это было обусловлено исключительно сохранением жестких условий заимствования капитала, общей экономической неуверенностью инвесторов. Результаты же первого полугодия 2017 года – 129,7% к аналогичному периоду прошлого года - вселяют уверенность в обеспечении положительной динамики по объему инвестиций в экономику области по итогам года.

- Для привлечения инвесторов и инвестиций нам надо создавать такие условия, каких нет у наших соседей, находить рычаги, механизмы, чтобы выгодно, в лучшую сторону отличаться от других регионов, - сказал однажды Василий Голубев.

И, судя по сегодняшней инвестиционной привлекательности региона, это поручение губернатора на Дону, история которого насчитывает намного больше, чем 80 лет, выполняется на пять с плюсом.









В год 80-летия области труженики донского села преподнесли лучший подарок на юбилей: более 12,3 млн тонн ранних зерновых – такого урожая на Дону не собирали никогда в истории. За последние пять лет вдвое вырос индекс промышленного производства, на 22% увеличились темпы строительства жилья. По объему инвестиций область занимает второе место среди субъектов Южного федерального округа и входит в первую десятку регионов России.

В этом году начнёт работу аэропорт «Платов», возведённый с нуля в чистом поле. Это первая новая воздушная гавань такого уровня, появившаяся в современной России.

В сентябре открыто движение по обновлённому Ворошиловскому мосту. До конца 2017-го будет завершено строительство стадиона «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест.

- Ростов перешагнул через Дон, открыв новые территории для развития. Импульс этому придала подготовка к ЧМ-2018. Главное мировое спортивное событие впереди. И, уверен, оно тоже добавит истории спортивного Дона немало ярких страниц, - сказал губернатор, поздравляя жителей области с юбилеем.