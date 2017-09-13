Названо время и место прощания с депутатом Госдумы Ириной Евтушенко

Прощание с депутатом Госдумы Ириной Евтушенко, скончавшейся минувшей ночью, состоится в субботу, 16 сентября, в Богоявленском соборе Томска. В 10 ч. начнется прощание, в 12 ч. – гражданская панихида. Она будет похоронена у себя на родине.

Причиной смерти 60-летней Ирины Евтушенко стало онкологическое заболевание. У депутата осталась семья – муж и дочь.

Для коллег по Государственной думе прощание будет организовано в четверг в ритуальном зале Центральной клинической больницы с 10 до 11 часов. Будет организована отправка автобусом до ЦКБ от здания Госдумы в 9.00 и с мест проживания депутатов, передает РИА Новости.



