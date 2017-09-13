Россияне назвали сумму денег, достаточную для счастья

Соцопрос среди всех категорий граждан России позволил экспертам выяснить минимальную денежную сумму, необходимую людям для полного счастья. Оказалось, желания россиян весьма скромны: 14 евро за час работы.

Для полного счастья россиянам достаточно 184 тысяч в месяц в качестве зарплаты, пишут «Известия». Если пересчитать на евро, то получается, что среднестатистический россиянин будет счастлив, получая порядка 14,5 евро за час работы. Это уровень Греции (14,4 евро за час плюс социальные выплаты). Для сравнения: француз получает 35,2 евро за час работы, а поляк – 8,2. Так что запросы наших сограждан находятся на золотой середине в европейских зарплатах.

Интересно, что в своих запросах наши сограждане стали скромнее: семь лет назад им для счастья надо было 188 тыс. руб. в месяц. Людей, которые зарабатывают менее 17 тысяч в месяц, россияне считают бедными. А тех, что зарабатывает 463 тыс. руб. в месяц, считаются богатыми.