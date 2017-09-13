Депутат Игорь Лебедев поможет безрукой девочке

Ранее «Аргументы недели» сообщали о скандале вокруг депутата Госдумы Игоря Лебедева, который назвал жизнь инвалидов сплошным мучением. Речь шла о безрукой девочке, - депутат прокомментировал видео с ней.

Член ЛДПР Игорь Лебедев говорит, что его неправильно поняли. Он не хотел оскорблять ни саму девочку-инвалида, ни ее мать, которая, по словам депутата, оказалась заложницей ситуации.

Лебедев сам позвонил матери ребенка-инвалида и пригласил ее на встречу по поводу установки пандуса в квартире, где живет безрукая девочка. При этом Лебедев заявил, что вопрос с пандусом уже решен: если мэрия откажется устанавливать пандус, он его установит на свои деньги.