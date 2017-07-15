В Ленобласти обнаружили нетипичное захоронение солдат времен ВОВ

Нетипичное захоронение солдат РККА времён Великой Отечественной войны найдено отрядом поисковиков в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Поисковики обнаружили останки четырех солдат.

Останки советских солдат обнаружили поисковики отряда «Переправа», сообщает портал 47news.ru.

Четверо солдат были захоронены необычным способом: они были накрыты шинелями. Четверо бойцов РККА были похоронены прямо в окопе, где они, по всей видимости, и погибли. Известно, что останки бойцов обнаружены у деревни Тененичи. По версии поисковиков, бойцы РККА, останки которых нашли, погибли в результате неудачного наступления Красной армии весной 1942 года.