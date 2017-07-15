Правительство РФ пополнило перечень наркотических средств

Кабмин расширил перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Постановление, подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на официальном сайте правительства.

В список запрещенных препаратов вошли четыре новых наименования, в том числе , беноциклидин, метоксикетамин и фуранилфентанил. В перечень веществ, оборот которых на территории РФ будет ограничен, вошли восемь соединений, а именно: дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам и этизолам.

Внесены изменения и в определения Уголовного кодекса относительно крупного и особо крупного размера культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Под новые ограничения попали "мак снотворный" (Papaver somniferum) и "мимоза хостилис" (Mimosa tenuiflora). Активность по распространению последней фиксируется в последнее время в российском сегменте интернета, так как высушенное растение содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

Как отмечается в постановлении, все попавшие в список вещества включены в национальные перечни наркотических средств в других странах, в том числе в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии.