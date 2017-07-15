Кадыров назвал ерундой заявления о задержании геев в Чечне

Чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал ерундой заявления о задержаниях и похищениях геев в Чечне.

Вопрос о гонениях людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне Кадырову задал американский телеканал HBO.

Перед ответом на этот вопрос Кадыров рассмеялся и сказал: "Это ерунда". Отрывок интервью был опубликован на YouTube.

О преследовании геев в Чечне написала ранее "Новая газета", якобы в республике массово задерживают геев.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от газеты имена людей, которые якобы подверглись репрессиям, и направила обращение в Следственный комитет. Месяц назад омбусмен заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования в Чечне гомосексуалист, готовый назвать свою фамилию.

"Аргументы недели" писали, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем инстаграме прокомментировал информацию правозащитников о своей причастности к издевательствам и пыткам геев в республике.

Правозащитники организации Human Rights Watch опубликовали доклад, в котором описаны признания людей нетрадиционной ориентации, над которым издевались в Чечне.