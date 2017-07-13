Кировчане смогут подняться на «Титаник»

17 июля в 18.30 в кинотеатре «Колизей» в Кирове на самом большом экране в городе стартует показ киноленты, вошедшей в ТОП-25 самых кассовых фильмов всех времен и народов, – «Титаник».

«После того, как мы показали «Аватар» Джеймса Кемерона на 20-метровом экране с суперзвуком в 3D, нам начали звонить кировчане с просьбой выпустить в повторный прокат знаменитый «Титаник», — рассказали в кинотеатре. Руководство «Колизея» пошло навстречу поклонникам этой легендарной киноленты – переговоры с правообладателями на показ «Титаника» длились два месяца и увенчались успехом. Фильм будет демонстрироваться только в зале №4. В нем установлена система двойной проекции Christie DUO. При показе фильма в 3D изображение на экран подают сразу два сверхмощных проектора – за счет этого картинка становится сверхяркой, а 3D-графика поражает воображение. За звук отвечает система Dolby Atmos – благодаря ей у зрителя создается ощущение, что он находится внутри фильма.

По словам организаторов, на премьере любой желающий сможет сфотографироваться в фотозоне, имитирующей нос знаменитого лайнера. Так что у кировских влюбленных есть уникальная возможность почувствовать себя Розой и Джеком. Также пришедших на премьеру ожидают уже ставшие традиционными призы и конкурсы от партнеров мероприятия.

Отметим, что билеты на премьеру уже можно приобрести – в кассах кинотеатра или на сайте «Колизея».