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Мощи Николая Чудотворца покинули храм Христа Спасителя в Москве

13 июля 2017, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Мощи Николая Чудотворца покинули храм Христа Спасителя в Москве
фото: pixabay.com

Минувшей ночью мощи Николая Чудотворца покинули храм Христа Спасителя в Москве, где они находились с 22 мая. Святыне смогли поклониться почти 2 млн человек.

В настоящий момент святыня находится на борту самолета, который направляется в Санкт-Петербург. Согласно последней информации, перед выносом мощей Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя состоялся молебен, после чего их погрузили в особую машину и отправили в аэропорт Внуково-3, передает РИА "Новости".

Предполагается, что мощи прибудут в Северную столицу около 8.30. Уже с 16 часов люди смогут увидеть их в Александро-Невской лавре.

 

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