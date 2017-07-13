Минувшей ночью мощи Николая Чудотворца покинули храм Христа Спасителя в Москве, где они находились с 22 мая. Святыне смогли поклониться почти 2 млн человек.



В настоящий момент святыня находится на борту самолета, который направляется в Санкт-Петербург. Согласно последней информации, перед выносом мощей Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя состоялся молебен, после чего их погрузили в особую машину и отправили в аэропорт Внуково-3, передает РИА "Новости".

Предполагается, что мощи прибудут в Северную столицу около 8.30. Уже с 16 часов люди смогут увидеть их в Александро-Невской лавре.