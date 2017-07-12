"Мосводосток" перешел на усиленный режим работы

Неблагоприятный прогноз погоды по Москве заставил руководство «Мосводостока» перевести работников предприятия на усиленный режим работы и назначить дежурства, не дожидаясь, пока это сделает стихия.

На дежурство вечером 12 июля на улицы Москвы вышло более тысячи работников «Мосводостока», а это 338 бригад, сообщает сайт предприятия.

Специалисты предприятия готовы использовать спецтехнику, - подготовлено 265 единиц техники. В среду 12 июля по Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за непогоды. На столицу обрушится ливень с грозой, который местами перейдет в град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.