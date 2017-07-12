Украина решила возвращать Крым на сессии ООН

На сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре, Киев хочет представить новые инициативы по возвращению Крыма.

Как заявил «Радио Свобода» замглавы администрации президента Константин ЕЛИСЕЕВ, новая идея «деоккупации» будет продвигаться с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов.

Как сообщалось, в Верховной раде решили переименовать Автономную Республику Крым. Этим вопросом занимается рабочая группа по наработке изменений в Конституцию страны, пишет "АН-Крым".

Ранее президент Украины Петр ПОРОШЕНКО поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений о статусе Крыма. По его словам, Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны.