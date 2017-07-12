От Антарктиды откололся гигантский айсберг, превышающий по размерам две Москвы

Один из крупнейших айсбергов когда-либо зарегистрированных откололся от ледяного шельфа в Антарктиде. Площадь гигантского обломка составляет 6 тысяч квадратных километров, а вес приблизительно равен триллиону тонн.

Чтобы было более понятно: ледяной гигант сопоставим по размеру с территориями двух российских столиц, включая все его присоединенные территории, и даже больше.

Ученые, наблюдавшие за арктическими льдами, ожидали образования плавучего ледяного острова в этом месте на протяжении десятка лет, когда здесь впервые была замечена трещина. С 2014 года трещина стала расти в размерах с нарастающей скоростью, пока наконец не соединилась с океаном. Отделение айсберга от ледника Ларсена было подтверждено 12 июня с помощью спутника НАСА, сообщает BBC.

Если ветра и течения направят айсберг в северном направлении, возникнет реальная угроза судоходству.



