Крым накопил горной воды на все лето

Крымские водохранилища накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды, что на 23% больше прошлогоднего показателя. Сегодня полуостров обеспечен водой минимум до конца курортного сезона.

Как сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игорь ВАЙЛЬ, при этом, неравномерность стоков воды в водохранилища с крымских гор приводит к тому, что водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя и городов Южного берега Крыма, заполнены почти на 100%.

Выступая в эфире «Первого крымского» ВАЙЛЬ отметил, что водоснабжение севера и восточной части полуострова находится в более сложной ситуации, но и здесь накопленные объемы воды в Белогорском водохранилище, а также работа новых водозаборов с подачей воды из подземных источников обеспечат питьевой водой Керчь, Феодосию, Судак и районы восточного Крыма как минимум на период курортного сезона. Сегодня идет активная перекачка воды в водохранилища на Керченском полуострове, пишет "АН-Крым".

ВАЙЛЬ также отметил высокое качество питьевой воды из водохранилищ полуострова. Вся вода, подаваемая в систему водоснабжения, является горной, контроль ее качества проводится регулярно вместе с Роспотребнадзором.