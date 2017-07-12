Украина придумывает новое название для Крыма

В Верховной раде Украины решили переименовать Автономную Республику Крым. Этим вопросом занимается рабочая группа по наработке изменений в Конституцию страны.

Всего рассматривается четыре варианта, в том числе — оставить существующие название. Однако законотворцы все же больше склоняются к новому названию — Крымскотатарская автономия.

Как отмечают украинские СМИ, само понятие «автономия» предлагается определить как акт реализации крымско-татарским народом права на самоопределение в составе унитарного украинского государства.

Ранее президент Украины Петр ПОРОШЕНКО поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений о статусе Крыма. По его словам, Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны, пишет "АН-Крым".

Вместе с тем в середине мая конституционная комиссия Украины создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию относительно АРК. В частности, предлагается отказаться в украинской конституции от термина «Автономная Республика Крым» и заменить его на «крымскую автономию» либо «крымскотатарскую автономию».