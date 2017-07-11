В Якутии православного священника обвинили в совращении детей

Уголовное дело в отношении заштатного клирика Якутской и Ленской епархии, экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии завел следователь Следственного комитета.

Как сообщает SakhaPress.ru, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время священник находится под арестом в СИЗО.

Примечательно, что в начале марта стало известно о том, что обвиняемый должен был направиться на новое послушание для окормления паствы Русской православной церкви за рубежом после того, как он покинул пост директора гимназии. Однако уже в конце марта он стал фигурантом уголовного дела.