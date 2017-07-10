Путин поздравил Лебедева с защитой титула суперчемпиона мира по версии WBA
10 июля 2017, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге встретился с Денисом Лебедевым и поздравил спортсмена с успешной защитой титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Денис Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым обладает с декабря 2012 года. В воскресенье состоялся бой россиянина с австралийцем Марком Флэнаганом в Екатеринбурге. Теперь в активе россиянина 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.
Российский лидер встретился с чемпионом после посещения выставки ИННОПРОМ-2017.