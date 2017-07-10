Голодец: статистика доказывает, что рак в России лечится

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальную сферу и здравоохранение, заявила, что онкологические заболевания поддаются лечению.

В ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Голодец сообщила, что статистика выздоровления после онкологических заболеваний в России оптимистичнее, чем думают граждане, передает "Интерфакс".

По ее словам, необходимо преодолеть у населения некоторую предвзятость в отношении онкологических заболеваний. "Онкологические заболевания лечатся, и мы видим статистику", — подчеркнула она.

По данным Ольги Голодец, по отдельным видам заболеваний положительный исход может достигать "очень высокого процента, 87%". Как она отметила, важен срок диагностирования рака.

Вице-премьер напомнила о диспансеризации. Обследование позволяет выявить онкологию раньше и будет гораздо больше шансов на излечение.

Голодец отметила, что ряд обследований, в том числе маммографическое у женщин, "включены в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и положены каждому застрахованному в России".

В России онкологическими болезнями болеет 3,5 миллиона человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек.