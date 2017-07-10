«Гринландия» зовет

С 21 по 23 июля на берегу реки Быстрицы пройдет праздник авторской песни «Гринландия-2017». На этот раз фестиваль пройдет под девизом «Я, ты, он, она — вместе целая страна!». Как всегда, на него приедут известные исполнители авторской песни, в том числе Галина Хомчик. В предшествии фестиваля корреспондент «РГ» попросил ответить ее на несколько вопросов.

– Галина Викторовна, для вас «Гринландия» — просто возможность выступить перед огромной и заинтересованной аудиторией или нечто большее?

– Конечно, интересно выступать на такой площадке. Но не менее интересно узнать и о каких-то новых талантах, способных людях, выступающих в жанре авторской песни. Такие яркие личности появляются на каждой «Гринландии». И если я вижу, как они творчески развиваются, мне это всегда приятно.

– Что бы вы назвали визитной карточкой «Гринландии»?

– Впечатляет сама огромная площадка, гигантский палаточный город, уходящий за горизонт. У «Гринландии» какой-то очень позитивный настрой, почему она и привлекает столько людей. Здесь не приветствуется какая-то «чернуха» в исполнении. Кроме того, каждый год задается своя новая тематика в конкурсе. И это — особенность «Гринландии».

– Живое исполнение под гитару прежде воспринималось как камерное. Такая большая площадка не убьет настрой бардовской песни?

– Она давным-давно шагнула за пределы костра. Это произошло лет 30 назад, а то и больше, когда барды вышли на сценические площадки и залы с большим количеством зрителей. И песня перестала быть камерной, нацеленной на узкий круг. А настрой зависит от качества того материала, который представляется на этих площадках. На площадке фестиваля должны быть представлены лучшие образцы авторской песни, и «Гринландия» этому соответствует.

Андрей Андреев, «Российская газета», № 147 (7313)