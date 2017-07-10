«Экспобанк» банкротит совладельцев новосибирского «Сибмоста»

Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление «Экспобанка» о банкротстве депутата Заксобрания региона и совладельца компании «Сибмост» Владислава Кошкина. Также банк подавал иск о банкротстве основного владельца компании Альберта Кошкина, отца депутата.

Заседание назначено на 15 августа, его будет вести судья Ольга Надеждина, сообщает НДН.инфо

Сумма претензий столичного банка к Владиславу Кошкину (на фото по центру) — почти 178,7 млн рублей. Она равна долгу «Сибмоста» перед банком. Владислав Кошкин и его отец, экс-глава компании Альберт Кошкин выступали поручителями по кредиту.

Банк также подал заявление о банкротстве Альберта Кошкина. Однако пока решения по данному иску не обнародовано.

В случае возбуждения процедуры банкротства, проведенные ранее сделки могут быть признаны недействительными.

Основной владелец компании Альберт Кошкин в феврале текущего года оставил пост гендиректора. Его в этой должности сменил бывший министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов. В апреле Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Сбербанка о приобретении 51% акций компании «Сибмост». В июне ведомство одобрило две сделки по покупке 100% голосующих акций «Сибмоста». Ходатайства подали ООО «Объединённое мостостроительное предприятие» и ООО «Звенигородская ДСК».

По данным базы «СПАРК» Альберт и Владислав Кошкины по-прежнему остаются владельцами «Сибмоста», имея 92,46% и 7,53% доли соответственно. Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает дело о банкротстве компании.