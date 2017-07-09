Супруга Антона Носика рассказала об обстоятельствах внезапной смерти

Супруга известного российского журналиста и блогера Антона Носика подтвердила, что ее муж скоропостижно скончался в ночь на 9 июля на 52-м году жизни. У него произошла внезапная остановка сердца.

Несчастье случилось, что Носик находился у друзей на даче, сообщает RT. После этого тело покойного журналиста было отправлено в Мытищинский морг. О месте и времени похорон пока ничего неизвестно.

Антона Носика называют одним из "отцов Рунета" и чуть ли не первым блогером. Он стоял у истоков создания популярных изданий Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru и других, принимал активное участие в развитии "Рамблера". Последнюю запись он опубликовал в своем Telegram незадолго до смерти - в 00:36 9 июля. Около 02:00 его не стало. Пять дней назад он отметил 51-й день день рождения.