Недалеко от приморского села Новороссия уничтожили более 22 тысяч кустов конопли

Более 22 тысяч кустов дикорастущей конопли без признаков культивирования были уничтожены недалеко от села Новороссия Шкотовского района Приморского края.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, коноплю полицейские обнаружили в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Уточняется, что все растения были вырваны из земли при условии соблюдения необходимых требований. Результаты уничтожения оформлены соответствующим протоколом.

Всего в ходе проведения операции «Мак-2017» в Приморье ликвидировали десять очагов дикорастущих растений конопли и мака на территории общей площадью около трехсот квадратных метров.