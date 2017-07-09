Патриарх Кирилл убежден, что монахи не обретут счастья в мирской жизни

Патриарх Кирилл убежден, что монахи, покинувшие монастыри, не найдут счастья в мирской жизни.

Священнослужитель подчеркнул, что следует трепетно беречь свое монашеское призвание и не менять его. Данное заявление патриарх Кирилл сделал в рамках встречи с архиереями в Варлаамо-Хутынском женском монастыре под Великим Новгородом, отметив, что лично не видел ни одного монаха или монахини, которые смогли бы обрести человеческое счастье, уйдя в мир.

Как уточняет ТАСС, люди сталкиваются с трудностями и в монастырях и в мирской жизни, поэтому непростые ситуации - это не повод покидать обитель.