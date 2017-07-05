В Волгограде перешли на оптимизацию пригорода

Наведя порядок, как им кажется, с транспортом Волгограда, чиновники региона взялись за областное транспортное сообщение. В первую очередь изменения должны коснуться ближайших пригородов – Волжского, Городища, Краснослободска и Светлого Яра.

По странному совпадению, «знаковые» и часто не популярные постановления подписывает заместитель волгоградского губернатора, который остается и.о. губернатора, Евгений Харчкин. Вот и в этот раз на документе, опубликованном 28 июня, стоит его подпись. Пройдясь по Перечню межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих отмене, понятно, что обрезанию подвергнется почти треть пригородных маршруток. Начиная с этого и вплоть до 2019-го года, предполагается отменить неэффективные, на взгляд чиновников, маршруты, или же изменить их. Среди маршрутов, которым прикажут убраться - популярные №110 (Городище - Тулака), №174 (Акварель - Краснослободск), №164 (Тулака - Краснослободск), а также маршруты между Волжским и Волгоградом - №№160, 260, 246 и другие. Затем, до 2020 года, запланированы открытые конкурсы на перевозки. А в завершающей стадии большой чиновничьей работы должны провести анализ внедрённой схемы и изучить мнение населения. Вот такая «демократическая» модель.

Оптимизация рынка пассажирских перевозок проходит под лозунгами улучшения пешеходной доступности, создания безопасных условий проезда, а так же смену старого автопарка и замену его на те транспортные средства, которые используют альтернативные виды топлива.