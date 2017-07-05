Собянин высказался о дорожной проблеме из-за ремонта в столице
5 июля 2017, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о непростой дорожной ситуации в Москве, которая возникла из-за работ по благоустройству улиц.
Градоначальник пообещал, что проблема будет решена в течение 1-2 месяцев. Собянин в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам признал, что движение на дорогах Москвы действительно затруднено, передает РИА "Новости".
Напомним, что в настоящий момент в столице РФ осуществляется крупный проект под названием "Моя улица", который предполагает реконструкцию около 3,5 тыс. столичных улиц.