Жители Клина перекрыли движение на шоссе, требуя вернуть в дома горячую воду

Жители Клина устали от обещаний властей города включить в домах горячую воду и пошли на крайние меры.

В понедельник, 3 июля, люди перекрыли движение транспорта в сторону Твери на Ленинградском шоссе. Усиленным нарядам полиции пришлось предлагать водителям варианты объезда. Согласно данным "МК", жители Клина наотрез отказывались покидать шоссе в течение полутора часов.

Уточняется, что горячую воду отключили еще 13 июня, однако через две недели, отведенные на профилактические работы, из кранов по-прежнему текла ледяная жидкость. Позже выяснилось, что котельная находится в частной собственности, в владелец не заплатил ресурсопоставляющей организации крупную сумму.

Удивительно, но после столь решительных действий местных жителей, горячая вода почти сразу появилась в каждом доме.