Сердюков возглавил еще и совет директоров «Роствертола»

Совет директоров авиастроителельной компании «Роствертол», которая производит гражданские и военные самолеты и входит в холдинг «Вертолеты России», избрал своим председателем бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.



В новый состав совета также вошли: директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров, руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов и управляющий директор «Роствертола» Петр Мотренко.



На данный момент бывший министр обороны Анатолий Сердюков входит в совет директоров «Вертолетов России» и совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он же является индустриальным директором авиационного кластера корпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ». Ко всему прочему Сердюков недавно стал членом совета директоров КамАЗа.



