Почтальонке, которая пожаловалась Путину на зарплату, предложили уволиться

Почтальон из села в Тюменской области Анура Садыкова 15 июня дозвонилась на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщила, что зарабатывает менее 4 тыс руб. Ануре начальство предложило уволиться.

Начальство сказало Ануре, что если доход ей не нравится, то она может уволиться, сообщает портал Ura.Ru.

Анура Садыкова жалуется, что начальство после ее звонка президенту относится к ней негативно. Почтальону прямо сказали, что звонить президенту не следовало, надо было написать письмо начальству, и спросить у него, что можно спрашивать, а что - нет, и уж тем более нельзя было называть цифры. Почтальонка живет на хлебе и воде, а на Почте говорят, что низкая зарплата - законна, так как сотрудники работают по сокращенному режиму.