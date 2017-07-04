Стали известны первые результаты экспертизы останков царской семьи

Группа криминалистов, которая в данное время занимается уникальной экспертизой останков семьи императора Николая II, озвучила первые результаты и выводы по поводу расправы над царской семьей.

Сведения о том, что трупы императорской семьи залили серной кислотой, подтвердились, передает телеканал НТВ.

Эксперты сообщают, что у палачей, похоже, не хватило химических знаний. Дело в том, что в распоряжении расстрельной команды было только несколько кувшинов с кислотой, а нужно было несколько сотен литров раствора.

Сосуды, где находилась серная кислота, нашли на месте расстрела императорской семьи. Поняв, что кислоты на всех не хватит, расстрельная команда решила обезобразить лица казненных, однако, экспертам это не помешало. Череп российского императора Николая II идентифицирован.

Стоматологическая экспертиза помогла установить останки императорской супруги Александры Фёдоровны, у которой были первые в России фарфоровые зубы, причем сделанные виртуозно и отлично сохранившиеся до сей поры.