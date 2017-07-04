Известный на весь мир производитель автоматического и снайперского оружия, концерн «Калашников», решил разрабатывать мотоциклы. Речь идет о целой линейке двухколесных байков вплоть до электрической версии.

О разработке «Калашниковым» мотоциклов 4 июля заявили журналистам в Министерстве промышленности и торговли РФ, сообщает РИА Новости. Известно, что модели мотоциклов уже есть, и даже прошли заводские испытания.

Испытания инновационных мотоциклов «Калашников» проходят в Ижевске, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В пресс-службе ижевского завода подтвердили, что в настоящее время на заводе прошли испытания три модели мотоциклов «Иж» для силовых структур (без колясок и с креплением для автоматов).

На заводе уточнили, что мотоцикл «Иж» нового поколения может стоить порядка 150 тысяч рублей.