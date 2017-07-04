Петербургские ночи станут еще трезвее

В Питере – пить? Разве что минералку. Власти Санкт-Петербурга продолжают «сушить» закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции». Комитет по законодательству принял за основу поправку, которая запретит продажу горячительного навынос по ночам.

В идеале поправка, если ее поддержит большинство депутатов, сделает культурную столицу максимально трезвой с 22:00 до 11:00 – в период, когда продажа алкоголя запрещена. Так что желающим повысить градус придется довольствоваться спиртным в барах и рюмочных. Наливать в любую потребительскую тару (то есть тару, которую покупатель забирает с собой) – будь то банка, бутылка или стакан – перестанут.

По данным Министерства здравоохранения, алкоголиков в России с каждым годом становится все меньше. При этом нередко по ночам «заправляются» в магазинах, которые, прикрываясь парой столиков в углу, раскупоривают бутылки и разливают их содержимое навынос. В итоге едва пробьет 23:00, как некоторые круглосуточные магазины превращаются в питейные заведения,

з которых по жилым кварталам разбредается шумная публика.

Правда, скоро вентили «алкопроводов» могут перекрыть. По крайней мере, все 13 членов комитета проголосовали «за». Теперь инициативу вынесут на повестку дня парламента.

(По материалам изданий Безформата, Росбалт.ру)