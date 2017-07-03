В Петербурге соберут самые красивые ретро-автомобилины «Bughouse Fest»

Международный автомобильный фестиваль «Bughouse Fest» соберет в Петербурге любителей легендарных Volkswagen-«жуков». В этом году участие в событии примут представители 11 стран.

В одном месте и в одно время соберутся любители VW. В этом году участники приезжают со всей России

и 10 европейских стран.

Автомобилисты из Голландии, Бельгии, Франции, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Украины, Беларуси, Молдавии и России соберутся в одном месте со своими железными конями, превратив Петровскую косу в огромный выставочный павильон под открытым небом.

Мероприятие создано для участников, чтобы дарить незабываемые эмоции, стать позитивным центром всего лета, зарядить энергией и отличным настроем. На территории фестиваля будут кафе и бары, также вы можете сделать и свою барбекю-зону, привезти с собой все, что захотите

приготовить на открытом воздухе.

Предполагается, что фестиваль пройдет с 7 по 9 июля, с 16:00

Здесь будут минивэны Volkswagen «Transporter», ретроскутеры «Vespa», «Запорожцы» и другие ретро-машины, которые остаются символами своего времени. Для тех, кто давно не мог найти какую-то запчасть для ремонта автомобиля, организуют барахолку, где можно выступить и продавцом, и

покупателем.

Организаторы фестиваля вручают подарки выбранным лучшим автомобилям в различных номинациях. Определяет победителей жюри и посетители, мы рады наградить достойные проекты не только вниманием, но и наградой от спонсоров и партнеров нашего фестиваля.

(По материалам Fiesta.city.bughouse.com)