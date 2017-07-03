Волгоградские фермеры вырастят каравай России

Необычный проект затеяли фермеры Волгоградской области, решив на местных полях засеять зерна пшеницы, собранные с самых разных регионов, из которых потом можно будет испечь настоящий каравай России. Поле в Дубовском районе уже подготовлено и ждет своего часа.



«Мы планируем посетить 22 региона, - рассказал один из организаторов акции, общественный деятель Эльдар Быстров. – Акцент, конечно, будет сделан на ЮФО, в обязательном порядке рассчитываем побывать в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Но задача-максимум – охватить как можно больше регионов России».



Акция приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве и Чемпионату мира по футболу-2018 и призвана в том числе объединить фермеров всей страны, а заодно и показать, что роль села в экономике страны по-прежнему остается важной. Главными идейными вдохновителями стали известные фермеры Валерий Выдрин и Андрей Прошаков. По городам и весям участники отправятся уже на следующей неделе, и всем уже не терпится увидеть (а может и попробовать) результат этого грандиозного начинания.

по сообщению портала "ВОЛГОГРАД.РУ"