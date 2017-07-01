Известная певица Татьяна Липницкая (псевдоним – Бьянка) написала в своей страничке «Инстаграм» 1 июля о том, что ей отказано в посещении Украины. Причина все та же: выступления в Крыму без разрешения Киева.

Бьянка извиняется перед украинскими поклонниками: 1 июля она должна была выступить перед одесситами, передает НТВ.

Певице Бьянке отказано во въезде на Украину, как и сотням ее коллег по цеху, из-за гастролей по Крыму без согласования с украинскими властями. Такое «культурное голодание», на которое обрекает украинцев официальный Киев, возмущает певицу. Бьянка несколько лет жила в Киеве, прекрасно говорит по-украински и считает Украину родной страной. У певицы даже есть треки на украинском языке. Бьянка с гастролями объездила в свое время всю Украину и получила множество национальных музыкальных премий.