Назван размер повышения пенсий в 2018 году

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в России в 2018 году.

Планируется, что пенсии будут проиндексированы с 1 февраля следующего года. Из основных параметров бюджета Пенсионного фонда, к которым получили доступ СМИ, следует, что размер выплат повысят на 3,8%. На прибавку могут рассчитывать неработающие пенсионеры.

Ранее «Аргументы недели» писали, что правительство Российской Федерации планирует в течение нескольких лет повысить пенсии в стране до уровня двух прожиточных минимумов. С соответствующим заявлением в начале июня текущего года выступила заместитель главы кабинета министров Ольга Голодец.