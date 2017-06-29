В СМИ появились новые доказательства причастности Украины к крушению Боинга MH17

Сегодня, 29 июня опубликован ряд документов, а также устные свидетельства военнослужащих ВСУ, раскрывающие тайну гибели "Боинга-777", рейс MH17, сбитого 17 июля 2014 года под Донецком.

Газета "Совершенно секретно" приводит секретный план полета, который был утвержден командиром в/ч А 4104 полковником Геннадием Дубовиком и подписан за день до вылета, 16 июля 2014 года, пилотом капитаном Владиславом Волошиным. Боевой самолёт должен был подняться в воздух с аэродрома в Чугуево, поблизости от Харькова. Конечная точка маршрута – район города Снежное - совпала с местом крушения малайзийского "Боинга".

Кроме того, "Совершенно секретно" сообщает о приказе номер 734, подписанным полковником Дубовиком за два дня до крушения MH17. В нем указаны самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственные за боевое задание 17 июля 2014 года "в условиях проведения антитеррористической операции (АТО — так Киев называет противостояние в Донбассе)". Это Су-25М1 №08, Су-27 №36, МиГ-29МУ1 №29.

Напомним, лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.