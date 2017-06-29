Совет Федерации РФ планирует запретить курение в подъездах

Новая законодательная инициатива поступила 29 июня в Госдуму РФ от группы членов Совета Федерации. Нижней палате российского парламента предлагается рассмотреть возможность запрета курения в подъездах.

О новой законодательной инициативе СФ РФ сообщает 29 июня официальный сайт Госдумы РФ.

Речь в документе идет о запрете курения в лифтах жилых домов и офисов и на расстоянии 10 метров от входа в подъезды многоквартирников.

Закон планируется принять как дополнение к уже известному антитабачному закону. Дополнение в том, что предлагается ввести новую норму запрета - «курение в лифтах». Имеются в виду, конечно, не только сами лифты, но и прочие помещения общего пользования и места на открытом воздухе, если они находятся ближе десяти метров от входа в подъезд жилого дома.