Совет Федерации РФ планирует запретить курение в подъездах
29 июня 2017, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Новая законодательная инициатива поступила 29 июня в Госдуму РФ от группы членов Совета Федерации. Нижней палате российского парламента предлагается рассмотреть возможность запрета курения в подъездах.
О новой законодательной инициативе СФ РФ сообщает 29 июня официальный сайт Госдумы РФ.
Речь в документе идет о запрете курения в лифтах жилых домов и офисов и на расстоянии 10 метров от входа в подъезды многоквартирников.
Закон планируется принять как дополнение к уже известному антитабачному закону. Дополнение в том, что предлагается ввести новую норму запрета - «курение в лифтах». Имеются в виду, конечно, не только сами лифты, но и прочие помещения общего пользования и места на открытом воздухе, если они находятся ближе десяти метров от входа в подъезд жилого дома.