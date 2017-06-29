Утвержден юбилейный логотип Екатеринбурга

В Екатеринбурге народным голосованием выбрали логотип к празднованию 300-летия города. Символ, изображающий водонапорную башню, дом Севастьянова и гостиницу «Исеть», победил, набрав 51% голосов.



Напомним, что конкурс на лучший логотип стартовал в прошлом году в День города, затем было выбрано пять финалистов, а народное голосование проходило с 19 по 26 июня.



«Вообще все пять проектов, которые дошли до финала, получились очень достойными, каждый из них в той или иной степени соответствует разработанным нами критериям оценки. Пожалуй, главное – то, что в эти логотипы заложен принцип идентичности, при этом они понятны и легко считываются окружающими. Если говорить о победителе, то его роль в рамках празднования 300-летия трудно переоценить. Этот символ станет своего рода ключом, который позволит оформлять город к празднику в едином стиле», – рассказал начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, главный художник Дмитрий Фогель.



Теперь логотипу предстоит пройти экспертизу на чистоту патента в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.