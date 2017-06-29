Закон тормозит развитие промышленности

Ограничения в Правила устройства электроустановок, введенные полтора десятилетия назад, становятся препятствием для бизнеса.

Алюминиевая проводка может вернуться в строительную отрасль уже в обозримом будущем. Министерство энергетики России еще в 2016 году сообщало, что «допускает внедрение современных технологий, в том числе в области инновационной кабельно-проводниковой продукции на основе алюминиевых сплавов» — с несколькими оговорками: профильные эксперты должны вынести заключение о безопасности таких технологий.

Дело в том, что 14 лет назад алюминиевая проводка на территории нашей страны попала под запрет — по крайней мере, в бытовом использовании. В результате доля медных кабелей в многоквартирных домах и прочих зданиях стремительно росла: весь новый жилой и общественный фонд оснащался ими, а алюминиевые продолжали использоваться в уже построенных домах, плюс кое-где на производстве. Ограничение было введено с 2003 года потому, что алюминиевые кабели были признаны небезопасными: нагрузка на сеть при их использовании достигала критических показателей, что приводило к возникновению пожаров. Седьмое издание Правил устройства электроустановок свидетельствует: использование алюминиевых кабелей и проводов, имеющих сечение менее чем 16 кв. мм (в типовой «хрущевке» сечение провода могло составлять и 1,5 кв. мм), недопустимо при проведении монтажных работ внутри бытовых объектов.

Документ утвержден Минэнерго в июле 2002 года. Казалось бы, с тех пор число электроприборов в наших квартирах только выросло. Однако не стоят на месте и технологии, связанные с изготовлением кабелей: так, согласно отчетам производителей, современные изоляционные материалы позволяют исключить любой риск возгорания алюминиевого кабеля, да и сами сплавы модернизировались.

К примеру, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности несколько лет назад создал два инновационных сплава из алюминия 8-й серии: при высоком уровне пожарной безопасности кабели из таких сплавов получаются в 1,5–2 раза легче и во столько же раз дешевле. Представители строительной отрасли уже видят в этом ресурс для снижения себестоимости строительных работ: достаточно сказать, что многие жилые комплексы, построенные в Волгограде в последние годы, подолгу ждут сдачи в эксплуатацию именно из-за огромных затрат на электрификацию, отопление и водоснабжение.

Принято считать, что медные кабели более устойчивы к изгибам, однако и это распространенное мнение постепенно устаревает: каждый новый сплав алюминия превосходит своих предшественников и по этому показателю. То же самое касается и долговечности: о былом двукратном преимуществе в сроке службы медной проволоке пора забыть, поскольку сплавы из алюминия 8-й серии уже сейчас «живут» так же долго — по 40–50 лет.

При этом контролировать использование разрешенных алюминиевых сплавов несложно. Производители должны их сертифицировать, а контролирующие органы должны проверять использование этой продукции уже на самих объектах, прежде чем «принимать» их. Принудительная замена не соответствующей требованиям проводки или крупные штрафы выступят надежным механизмом защиты от недобросовестных застройщиков.

— Если новые сплавы пройдут все испытания, и их использование будет экономически обоснованно, можно только приветствовать такие разработки и всячески способствовать их внедрению. Сегодня, когда львиная доля новаций касается высоких технологий, производственные научные достижения особенно ценны. Конечно, пока рано говорить о каком-то глобальном научном прорыве, но для отдельно взятого производства новый продукт может стать мощным экономическим рычагом, — убежден первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

По итогам 2016 года Россия произвела около 3,5 млн т первичного алюминия, из которых только порядка 210–220 тыс. т использовано в выпуске кабелей. Потенциал этого рынка же достигает 600 тыс. т в год — а значит, именно столько алюминия в перспективе можно будет использовать на территории России, а не продавать за рубеж. Хорошая инвестиция в отечественную промышленность и отличная бизнес-ниша для тех, кто готов создать производство алюминиевого кабеля. Но — не раньше, чем будут сняты законодательные ограничения.

Андрей ВОРОШИЛОВ