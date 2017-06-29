Волгоградские школьники поняли, что «Железная дорога – зона повышенной опасности

Учащиеся гимназии № 5 г. Волгограда приняли участие в профилактической акции «Железная дорога – зона повышенной опасности!», которая прошла на Приволжской детской железной дороге.

Специалисты охраны труда и промышленной безопасности Волгоградского региона ПривЖД напомнили подросткам о правилах поведения на железной дороге, продемонстрировали учебный фильм и тематические мультфильмы. Учащиеся совершили увлекательную экскурсию по новому учебному зданию детской железной дороги. Им рассказали о работе кружка «Юный железнодорожник», школьники познакомились с макетом станции, выполненным юными железнодорожниками в масштабе 1:87, а также осмотрели экспозицию музея Приволжской железной дороги.

Итогом встречи стала поездка на поезде по пойме реки Царица, во время которой учащиеся смогли закрепить полученные знания о безопасном поведении в мотивационно-познавательной игре «Осторожно – поезд!».

– Побывав на Приволжской детской железной дороги, юные волгоградцы смогли увидеть, как их сверстники работают машинистами, проводниками, осмотрщиками вагонов, и что соблюдение правил личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта жизненно необходимо, – отметил начальник Приволжской детской железной дороги Владимир Грубов.

Всем участникам профилактической акции были вручены тематические буклеты и памятные сувениры.