Волгоградские школьники поняли, что «Железная дорога – зона повышенной опасности
29 июня 2017, 14:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Учащиеся гимназии № 5 г. Волгограда приняли участие в профилактической акции «Железная дорога – зона повышенной опасности!», которая прошла на Приволжской детской железной дороге.
Специалисты охраны труда и промышленной безопасности Волгоградского региона ПривЖД напомнили подросткам о правилах поведения на железной дороге, продемонстрировали учебный фильм и тематические мультфильмы. Учащиеся совершили увлекательную экскурсию по новому учебному зданию детской железной дороги. Им рассказали о работе кружка «Юный железнодорожник», школьники познакомились с макетом станции, выполненным юными железнодорожниками в масштабе 1:87, а также осмотрели экспозицию музея Приволжской железной дороги.
Итогом встречи стала поездка на поезде по пойме реки Царица, во время которой учащиеся смогли закрепить полученные знания о безопасном поведении в мотивационно-познавательной игре «Осторожно – поезд!».
– Побывав на Приволжской детской железной дороги, юные волгоградцы смогли увидеть, как их сверстники работают машинистами, проводниками, осмотрщиками вагонов, и что соблюдение правил личной безопасности на объектах железнодорожного транспорта жизненно необходимо, – отметил начальник Приволжской детской железной дороги Владимир Грубов.
Всем участникам профилактической акции были вручены тематические буклеты и памятные сувениры.