Хореографы из Швейцарии приглашают потанцевать в центре Петербурга

Хореографы из Швейцарии приглашают всех желающих потанцевать в центре Санкт-Петербурга. Танцевальный перфоманс в четверг проведут 30 хореографов из Швейцарии в рамках фестиваля «Open Look».

Город станет лучшей декорацией для мероприятия. В этом году фестиваль открывает не только новые европейские и российские имена хореографов и танцовщиков, но и предлагает новые формы интеграции в театральное и городского пространство. Эксклюзивом нынешнего фестиваля будут специальные барные перформансы Open Look-2017.

Что будет происходить в момент танцевального перформанса, швейцарский хореограф Фуфуа Д’Имобилитэ, который является автором концепции, хранит в секрете. Более 30 танцовщиков пройдутся с песнями и плясками по Северной Венеции вместе с группой музыкантов с дудками, барабанами и электрошарманками.

Танцоры стартуют в 14:40 от новой сцены Александринского театра. Их путь будет пролегать через Аничков мост, Голицын-лофт, набережную Фонтанки, Летний сад, Троицкий мост и Александровский сад к «Балтийскому дому».

Хореографы планируют вовлекать в перофманс даже ничего не подозревающих прохожих. А вот в 16:00 у Летнего сада включиться в танцевальную прогулку смогут все желающие. Музыкальное сопровождение обеспечат музыканты с дудками и барабанами.

«Dancewalk-марштуты» не новая идея, «Neopost Foofwa Company» с 2000 годов придумывает и проводит масштабные танцевальные прогулки во многих странах по всему миру.

(По материалам Санкт-Петербург.Безформата, karpovka.com)