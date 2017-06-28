Алексиевич сравнила современную Россию с нацисткой Германией

Белорусская писательница Светлана Алексиевич заявила о том, что жителей России охватило «безумие».

В ходе беседы с Deutsche Welle Алексиевич рассказала о своей недавней поездке в РФ, в которой она не была на протяжении двух последних лет. По словам писательницы, в России большие массы людей в настоящее время «захватило безумие». В этом отношении современная РФ, по словам Алексиевич, похожа на нацистскую Германию.

Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич известна своими критическими высказываниями в адрес российских и белорусских властей. Некоторое время назад писательница дала вызвавшее широкий общественный резонанс интервью ИА Regnum. Алексиевич заявила в ходе беседы, что жители России и Белоруссии не хотят быть свободными, в отличие от украинцев.